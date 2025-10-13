36 transfer yapıldı ama yetmedi: Önce hoca gitti, şimdi de başkan vekili

TFF 2. Lig'den geçen yıl düşen, bu sezon da 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattından bir türlü kurtulamayan Nazillispor'da iç sahadaki 1-0'lık Tire 2021 FK mağlubiyeti istifa getirdi.

TEKNİK EKİPTEN SONRA BAŞKAN VEKİLİ DE GİTTİ

Sezon başında 36 amatör transfer yapan, daha önce teknik ekipte değişikliğe giden Nazillispor, 6 maç sonunda 2 puanla düşme hattında kalınca Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Güleryüz görevinden istifa etti.

'GÖREVİM SONA ERMİŞTİR'

Güleryüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazillispor'daki görevim sona ermiştir. Nazillispor ailesine, tüm yönetim kadrosuna ve futbolcu kardeşlerime gösterdikleri saygıdan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Gönlümüz daima Nazillispor'un yanında olacaktır" ifadelerine yer verdi. Nazillispor yönetimi de konuyla ilgili olarak, "Ahmet Hüseyin Güleryüz'ün kulübümüz ile hiçbir bağı kalmamıştır. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.