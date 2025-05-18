34. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri Sona Erdi

34. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri Sona Erdi
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Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 200 araç ve 400 sporcu zorlu parkurda mücadele etti. İzleyiciler, adrenalin dolu anlara tanıklık etti.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen "34. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri" sona erdi.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katıldı.

Yarışların son gününde adrenalin tutkunu sporcular, büyük motor hacimli ve tam donanımlı araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı.

Alanı dolduran izleyiciler, sürücülerin araçlarıyla çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesini ilgiyle izledi.

Yarışmada bazı araçların devrilmesi takipçilere heyecanlı anlar yaşattı.

Şenliklere katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, olumsuz hava koşullarına rağmen hem sporcu hem de izleyici katılımının çok yüksek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
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