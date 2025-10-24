34. Alanya Triatlonu Renkli Görüntülerle Başladı

DÜNYANIN en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan 34'üncü Alanya Triatlonu, Halk Triatlonu yarışlarıyla start aldı. 130 sporcunun katıldığı yarışlar hem büyük mücadeleye hem de renkli görüntülere sahne oldu.

Alanya Belediyesi ev sahipliğinde Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, 'Yolun Yarısına 1 Kala' temasıyla başladı. Eski belediye binası arkasında başlayan ve geniş bir parkurda gerçekleştirilen yarışların ilk gününde Halk Triatlonu yapıldı.

SPOR VE DOSTLUK KAZANDI

Halk Triatlonu'nda 130 katılımcı yarıştı. 250 metrelik yüzme etabı ile başlayan yarışların başlangıcını Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Çendik, Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, İlçe Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten birlikte verdi. Startın ardından sporcular, Alanya manzarası eşliğinde zorlu yüzme etabında kıyasıya mücadele etti. Yüzme etabının ardından 5 bin metre bisiklet ve 1200 metre koşu etapları gerçekleştirildi. Bitiş çizgisinde katılımcılara Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın tarafından madalya ve hediyeleri takdim edildi.

HAFTA SONU DÜNYANIN GÖZÜ ALANYA'DA OLACAK

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Alanya Triatlonu'na 34 ülkeden 242 sporcu katılacak. Yaş Grupları ve Halk Triatlonu yarışlarıyla birlikte toplam 565 sporcu organizasyonda yer alacak. Hafta sonu yaş grupları yarışlarının yanı sıra Gençler ve Elit Avrupa Kupası, Para Triatlon Dünya Kupası ve Avrupa Kupası Gençler Takım Bayrak Yarışması olmak üzere farklı branşlarda mücadeleler yapılacak.