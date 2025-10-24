Haberler

34. Alanya Triatlonu Renkli Görüntülerle Başladı

34. Alanya Triatlonu Renkli Görüntülerle Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da düzenlenen 34. Alanya Triatlonu, Halk Triatlonu ile start aldı. 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlar, hem zorlu mücadelelere hem de keyifli anlara sahne oldu.

DÜNYANIN en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan 34'üncü Alanya Triatlonu, Halk Triatlonu yarışlarıyla start aldı. 130 sporcunun katıldığı yarışlar hem büyük mücadeleye hem de renkli görüntülere sahne oldu.

Alanya Belediyesi ev sahipliğinde Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, 'Yolun Yarısına 1 Kala' temasıyla başladı. Eski belediye binası arkasında başlayan ve geniş bir parkurda gerçekleştirilen yarışların ilk gününde Halk Triatlonu yapıldı.

SPOR VE DOSTLUK KAZANDI

Halk Triatlonu'nda 130 katılımcı yarıştı. 250 metrelik yüzme etabı ile başlayan yarışların başlangıcını Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Çendik, Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, İlçe Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten birlikte verdi. Startın ardından sporcular, Alanya manzarası eşliğinde zorlu yüzme etabında kıyasıya mücadele etti. Yüzme etabının ardından 5 bin metre bisiklet ve 1200 metre koşu etapları gerçekleştirildi. Bitiş çizgisinde katılımcılara Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın tarafından madalya ve hediyeleri takdim edildi.

HAFTA SONU DÜNYANIN GÖZÜ ALANYA'DA OLACAK

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Alanya Triatlonu'na 34 ülkeden 242 sporcu katılacak. Yaş Grupları ve Halk Triatlonu yarışlarıyla birlikte toplam 565 sporcu organizasyonda yer alacak. Hafta sonu yaş grupları yarışlarının yanı sıra Gençler ve Elit Avrupa Kupası, Para Triatlon Dünya Kupası ve Avrupa Kupası Gençler Takım Bayrak Yarışması olmak üzere farklı branşlarda mücadeleler yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştirdi

Hasta yatağında aldığı karar şaşkınlık yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon liralık gelir

Fenerbahçe'ye kazandırdığı meblağ ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.