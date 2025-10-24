Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen 34. Alanya Triatlon Yarışları başladı.

Dünyanın en uzun soluklu yarışlarından biri olma özelliğini taşıyan 34. Alanya Triatlonu organizasyonu kapsamında Alanya Halk Triatlonu, Galip Dere Plajı'nda start aldı.

130 kişinin katıldığı halk triatlonun da katılımcılar, 250 metre yüzme, 5 kilometre bisiklet, ve 1.2 kilometre koşu etaplarını tamamladı. Yarış sonunda etabı tamamlayanlara ödülleri belediye ve federasyon yetkililerince verildi.

Hafta sonu sürecek programda Türkiye finali, 2025 Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası yarışları gerçekleştirilecek.