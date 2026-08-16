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33. Yayla Seki Güreşleri'nde Başpehlivan İsmail Koç

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Muğla Seydikemer'de 33. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İsmail Koç finalde Cengizhan Şimşek'i yenerek başpehlivan oldu. Yağışlı havaya rağmen 1000 güreşçi mücadele etti, güreş ağalığını 12 milyon 48 bin lira ile Ramazan Sarıca kazandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı.

Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen güreşlere, 69'u başpehlivan 1000 güreşçi katıldı. Yağışlı havaya rağmen sporcular kıyasıya mücadele etti.

Finalde Cengizhan Şimşek'i yenen İsmail Koç, başpehlivan oldu.

Organizasyonda güreş ağalığını ise 12 milyon 48 bin lira bedelle Ramazan Sarıca kazandı.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, konuşmasında başpehlivanlığı kazanan İsmail Koç'u tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş güreşleri takip etti.

Kaynak: AA
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