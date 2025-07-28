30. Lapseki Plaj Voleybolu Turnuvası Sona Erdi

30. Lapseki Plaj Voleybolu Turnuvası Sona Erdi
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen 30. Plaj Voleybolu Turnuvası, kadınlarda Müge ve Esra, erkeklerde ise Tarık ve Doğukan takımlarının birinciliği ile sonuçlandı. Turnuvaya toplamda 82 sporcu katıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası" sona erdi.

Lapseki Dalyan Mahallesi'nde belediye plajı yanında düzenlenen turnuvaya 26'sı erkek, 15'i kadın takımı olmak üzere toplam 82 sporcu katıldı.

Sporcular sıcak havaya rağmen 3 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada kadınlarda Müge ve Esra takımı birinci, Kübra ve Medine takımı ikinci, Gözde ve Begüm takımı üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Tarık ve Doğukan takımı birinciliği, Yasin ve Canpolat takımı ikinciliği, Berkün ve Ozan takımı da üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada birinci olan takımlara 30 bin, ikinci olan takımlara 23 bin, üçüncü olan takımlara da 15 bin lira ödül verildi.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, törende yaptığı konuşmada, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Spor
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