30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası Başladı
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Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası, Atakum Doğa Kafe Özel Spor Tesis'inde başladı. Turnuvaya 48 sporcu katıldı ve finalin 30 Ağustos Çarşamba günü yapılması planlanıyor.
Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası başladı.
Atakum Doğa Kafe Özel Spor Tesis'inde başlayan turnuvaya 48 sporcu katıldı.
İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı, sporculara başarılar dileyerek, "Amacımız farkındalık oluşturmak. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 3 bant bilardo turnuvası düzenledik. 30 Ağustos Çarşamba günü final yaparak turnuvamızı bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Spor