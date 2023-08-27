30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası Başladı

Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası, Atakum Doğa Kafe Özel Spor Tesis'inde başladı. Turnuvaya 48 sporcu katıldı ve finalin 30 Ağustos Çarşamba günü yapılması planlanıyor.