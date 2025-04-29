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3 yıl sonra futbola geri döndü! İşte Perotti'nin yeni takımı

3 yıl sonra futbola geri döndü! İşte Perotti'nin yeni takımı
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Perotti, 3 yıl aradan sonra futbol hayatına geri döndü. Arjantinli yıldız, İtalya 7. Lig ekibi Vesta'ya imza attı.

Son olarak 2022 yılında Salernitana forması giyen ve daha sonrasında futbol hayatını noktalayan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Perotti, futbola geri döndü. Arjantinli yıldız, sürpriz bir takımla sahalara döndü.

Tutto Mercato'nun haberine göre; 36 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın 7. ligi olan Prima Categoria ekibi Vesta'ya imza atıp maça çıktı.

FENERBAHÇE MACERASI KISA SÜRMÜŞTÜ

Roma'dan Fenerbahçe'ye 2020/21 sezonunda bedelsiz olarak transfer olan tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle isteneni veremedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle toplam 45 maç kaçıran Arjantinli'nin sözleşmesi feshedilmişti.

KARİYERİ

Kariyerinde Sevilla, Roma, Genoa gibi takımların formasını giyen Perotti, çıktığı 412 maçta 58 gol, 60 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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