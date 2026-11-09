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3'üncü sıradaki Amed Sportif Faaliyetler'den 7 futbolcu milli takımlara davet edildi

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3'üncü sıradaki Amed Sportif Faaliyetler'den 7 futbolcu milli takımlara davet edildi
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de 7 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. 11'inci hafta maçlarının ardından 23 puanla 3'üncü sırada bulunan Diyarbakır ekibi, davet alan futbolcuları tebrik ederek milli formayla başarılar diledi.

AMED Sportif Faaliyetler'de forma giyen 7 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarının ardından milli araya girildi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 23 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Diyarbakır ekibinde 7 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Milli takımlara davet edilen futbolcularımıza başarılar dileriz. Milli takımlarından davet alan futbolcularımız Lumbardh Dellova, Rayan Ny Alna Arnaldo Raveloson, Ermal Krasniqi, Amadou Cisse, Rayan Lutin, Alban-Marc Lafont ve Samuel Leo Beat Ballet'i tebrik ediyor, milli formayla çıkacakları karşılaşmalarda kendilerine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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