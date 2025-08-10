3. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması Gerçekleştirildi

3. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması Gerçekleştirildi
Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda düzenlenen 3. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması'na 1000 sporcu katıldı. Farklı parkurlarda mücadele eden sporculara ödülleri verildi.

Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda, 3. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması gerçekleştirildi.

Bolu Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mudurnu Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Mudurnu Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinliğe, çok sayıda ülkeden 1000 sporcu katıldı.

Sporcular, 6 kilometrelik "Lake Run", 18 kilometrelik "Forest Run", 33 kilometrelik "Lotus" ve 60 kilometreliki "Ultra Abant" parkurlarında koştu.

Abant Gölü Milli Parkı çevresinde ve yaylalardaki mücadelede dereceye giren sporculara, ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
