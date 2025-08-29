3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun 3. Etabı Yakakent'te Sona Erdi
23 ülkeden 109 sporcunun katıldığı 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, Samsun'un Yakakent ilçesinde tamamlandı. Wan Abdul Rahman Hamdan, etabı birinci sırada bitirdi. Ödül töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, Samsun'un Yakakent ilçesinde sona erdi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliğinde düzenlenen organizasyonda Asarcık ilçesinden start veren 23 ülkeden 109 sporcu, Kavak, Atakum, 19 Mayıs ve Bafra ilçesinden geçerek 138,8 kilometrelik parkuru tamamladı.
Wan Abdul Rahman Hamdan, 3 saat 6 dakika 9 saniyelik derecesiyle etabı birinci bitirdi.
Yakakent'te son bulan etabın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni gerçekleştirildi.
Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun son etabı yarın Yakakent-İlkadım arasında yapılacak.