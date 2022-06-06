3.kez başkan mı olacak? TFF'de Haluk Ulusoy sesleri - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık seçimi için ilk aday Mehmet Büyükekşi olmuştu.Aydınlık Gazetesi'nden Cenk Çınar'ın haberine göre Haluk Ulusoy 3. kez başkanlığa hazırlanıyor.

9 YIL GÖREV YAPTI

Başkanlığa adaylığını koyması beklenen Haluk Ulusoy 1997-2004 ve 2006-2008 dönemlerinde Türkiye Futbol Fedarasyonu'nda başkanlık görevini üstlendi. 9 sene görev yapan Haluk Ulusoy'un döneminde A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası'nda 3.olmuştu.

GALATASARAY 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Haluk Ulusoy'un TFF Başkanlığı yaptığı 1997-2004 ve 2006-2008 yılları arasında Galatasaray, 5 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Sarı kırmızılıların, yıllar sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından "Her şeyin bir sonu vardır" yazarak Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini toplamıştı.

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