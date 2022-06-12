3 dakikada finalin tüm kaderi değişti! İşte Kadınlar Ligi'nde şampiyon olan takım - Haberler

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

PENALTI KAÇTI

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında ceza sahası içinde Ece Tekmen'le mücadele eden Traore'nin yerde kalmasının ardından hakem Melis Özçiğdem penaltı kararı verdi. Atışı 2. dakikada kullanan Sibel Duman'ın şutunda kaleci Selda'nın uzaklaştırdığı topla buluşan Toure'nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

PERDEYİ DERYA AÇTI

26. dakikada Wulfz Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanatta taç çizgisi yakınında Derya Arhan'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top filelerle buluştu: 1-0. 61. dakikada ALG Spor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu Houij'e aktaran Emine Ecem Esen, bu futbolcunun pasıyla meşin yuvarlağa sahip olduktan sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

GERİDEN GELİP ŞAMPİYON OLDULAR

64. dakikada ALG Spor öne geçti. Sol kanattan Ecem Cumert'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki oyuncuların dokunmaya çalıştığı meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak ilk şampiyonluğuna ulaştı.

PİRLO MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Müsabakayı Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo da takip etti.