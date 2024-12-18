3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
Real Madrid, yeni sezon için teknik direktör değişikliğine gidiyor. Taraftarların Ancelotti'nin yerine geçecek isim hakkında beklentileri yüksek. Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, Carlo Ancelotti'nin yerine geçecek isim için Massimiliano Allegri, Jurgen Klopp ve Joachim Löw'ü adaylar arasına ekledi.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, önümüzdeki sezon teknik direktör değişikliğine hazırlanıyor.
KOLTUĞU SALLANTIDA
Eflatun-beyazlı ekipte özellikle taraftarlar, Ancelotti'nin devrinin sonuna gelindiğini ve oynanan futbolun umut vaat etmediğini düşünüyor. Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi Carlo Ancelotti'nin boşluğunu dolduracak isim için 3 aday belirledi.
SÜRPRİZ İSİMLER GELEBİLİR
Massimiliano Allegri, Jurgen Klopp ve Joachim Löw'ü adaylar arasına ekleyen Florentino Perez, bu teknik direktörlerden biriyle anlaştığı takdirde büyük bir sürprize imza atmış olacak. Real Madrid için daha önce Zinedine Zidane ve Xabi Alonso'nun en güçlü adaylar olarak ismi geçmişti.