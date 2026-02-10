Haberler

3-0 yenikken yaptığı hareketi Fener taraftarı ayakta alkışladı

Güncelleme:
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşmada, Gençlerbirliği futbolcusu Oğulcan Ülgün'ün fair-play örneği sergileyen hareketi öne çıktı. Mücadelenin 40. dakikasında net gol pozisyonunda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını fark eden Ülgün, oyunu durdurarak rakibinin durumunu sordu. Bu sportmen davranışı, stadyumda bulunan Fenerbahçe taraftarları tarafından uzun süre alkışlandı.

  • Oğulcan Ülgün, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Gençlerbirliği maçında, net pozisyondayken yerde kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'ü fark ederek koşusunu durdurdu ve rakibinin durumunu sordu.
  • Oğulcan Ülgün'ün sportmen davranışı, Chobani Stadyumu'ndaki Fenerbahçeli taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.
  • Oğulcan Ülgün, maç sonrası yaptığı açıklamada, Mert Müldür'ün ofsaytı bozduğunu düşündüğünü ve gol atmanın kendilerine yakışmayacağını belirtti.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşmada, Oğulcan Ülgün'ün fair-play örneği sergileyen hareketi öne çıktı.

NET POZİSYONDAN VAZGEÇTİ

Mücadelenin 41. dakikasında hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Oğulcan Ülgün, tam pozisyona gireceği sırada yerde kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'ü fark etti. 27 yaşındaki oyuncu, bu anın ardından koşusunu durdurdu ve rakibinin yanına giderek durumunu sordu.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK ALKIŞ

Oğulcan Ülgün'ün bu sportmen davranışı, Chobani Stadyumu'nu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

"GOL ATMAK BİZE YAKIŞMAZDI"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Oğulcan Ülgün, "Mert, Ümit Milli Takım'dan arkadaşım. Ofsaytı o bozuyor sanırım. Orada gol atmak bize yakışmazdı. Ona ve Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum. Keşke gösterdiğimiz saygıyı… Neyse ceza almak istemiyorum, konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.

