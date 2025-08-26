291. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk Başpehlivan Oldu
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen 291. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazanırken, müsabakalara 400 güreşçi katıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 291. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.
291. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde Gazi Süleyman Paşa'nın mezarında dua edildi. Ardından Çardak Meydanı'ndaki Atatürk büstüne Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve güreş ağası Turgay Kılıç tarafından çelenk sunuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, davul zurna eşliğinde güreş sahasına geçti.
Çardak Güreş Sahası'ndaki müsabakalara, 400 güreşçi, 35 başpehlivan katıldı.
Feyzullah Aktürk'ün başpehlivan olduğu güreşlerde, Seçkin Durmaz 2'nci, Serhat Gökmen 3'üncü oldu.
Güreşleri, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, CHP Lapseki İlçe Başkanı Şükrü Aldemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş, çevre ilçelerden belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi.