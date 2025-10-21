29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Köyceğiz'de Düzenlendi
Köyceğiz'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'na İstanbul'dan Muğla'ya kadar birçok şehirden sporcu katıldı. Açık kategoriye yoğun ilgi gösterilirken, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlendi.
Köyceğiz'deki satranç turnuvasında özellikle açık kategoriye yoğun ilginin olduğu gözlemlendi. Kıyasıya mücadelenin olduğu karşılaşmalara; İstanbul, İzmir, Antalya, Çanakkale ve Muğla'dan satranç sporcuları katıldı. Yetmiş dokuz sporcunun başvurduğu turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sonuçlar şu şekilde oluştu: Açık Kategori: 1. Tufaner Ayaz 2. Sağdıç Eyüp 3. Atayman Evren, 10 Yaş ve Altı Kategorisi: 1. Atabey Ömer 2. Arabacı Aras 3. Kasapoğlu Irmak Ahu, 8 Yaş ve Altı Kategorisi: 1. Demirtaş Kuzey 2. Kaplan Mert 3. Şencan Naim - MUĞLA