28 yaşındaki ABD'li Fatts Russell'ın Anadolu Efes kariyeri sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Anadolu Efes, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Fatts Russell ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, sezon başında takıma katılan Russell'a katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
Anadolu Efes, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Fatts Russell ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Fatts Russell. Sezon başında takımımıza katılan Fatts Russell ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." denildi.
Açıklamada, "Fatts Russell'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA