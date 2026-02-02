TSYD İzmir Koşusu'nda zafer Queen Sev'in

TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK) ve İzmir Hipodrom Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 27'nci Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu'nda zaferi Aslan Savaşan'ın sahibi olduğu Queen Sev isimli safkan kazandı. İzmir Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenen 3 yaşlı safkan İngiliz dişi taylarının katıldığı koşu, 1900 metre mesafe üzerinden kum pistte yapıldı. Aslan Savaşan'ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu Queen Sev, jokeyi Mustafa Çiçek ile yarışı 2.05.85'lik dereceyle kazandı.

Koşuda ikinciliği White Wolf elde ederken, Sabalenka üçüncü ve Princesse Liya da dördüncü oldu. Koşu sonrası düzenlenen törende yarışı kazanan atın sahibi adına Hacer Savaşan'a ödülünü TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş verdi. Törene TJK Asli Üyesi ve Disiplin Kurulu Üyesi, Eski Milletvekili Dr. Aslan Savaşan, İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara, TSYD İzmir Şubesi yönetimi ile davetliler katıldı. İlk olarak 1999 yılında organize edilen TSYD İzmir Şubesi Koşusu, koronavirüs pandemisinin yaşandığı 2020 yılı haricinde 27 senedir aralıksız düzenleniyor.