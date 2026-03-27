A Milli Takım, Kosova ile Finale Yükseldi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın rakibi, Slovakya'yı 4-3 yenen Kosova oldu. Final mücadelesi 31 Mart Salı günü Priştine'de oynanacak.

16.30 Milliler, Kosova maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.

GALATASARAY

- Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek. İcardi'nin izinden dönerek takıma katılması bekleniyor.

TRABZONSPOR

- Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler 4 gün izin yapacak. Beşiktaş derbisinin hazırlıkları salı günü gerçekleşecek antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı takım yapacağı antrenman ile Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam edecek.

HAZIRLIK MAÇI

16.00 Antalya'da kampa giren Nijerya ile İran'ın A milli futbol takımları, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

BASKETBOL

- EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

18.00 Glint Manisa Basket - Beşiktaş Gain

18.00 Trabzonspor - Bahçeşehir Koleji

20.30 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom

OKÇULUK

- Geleneksel Türk Okçuluk Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başlayacak.

TEKVANDO

- 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da devam ediyor.

ATLETİZM

- Alanya Ultra Trail koşuları hafta sonunda Alanya'da yapılacak. Bugün tanıtım toplantısı gerçekleşecek

MOTO GP

- Toprak Razgatlıoğlu MotoGP ABD Grand Prix'sinde piste çıkacak. Bu akşam serbest antrenman, yarın sıralama turları ve pazar akşamı ise yarış gerçekleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı