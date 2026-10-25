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27. AquaChallenge'ın Marmaris etabı tamamlandı, 5K yarışına 315 sporcu katıldı

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27. AquaChallenge'ın Marmaris etabı tamamlandı, 5K yarışına 315 sporcu katıldı
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Muğla'da düzenlenen 27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın Marmaris etabı sona erdi. Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki 5K yarışına 315 sporcu katıldı; şampiyona yarın Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yapılacak 10K yarışıyla tamamlanacak.

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen 27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın Marmaris etabı sona erdi.

Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen şampiyonada, 9-82 yaş aralığındaki yaklaşık 2 bin 400 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ikinci gününde Martı Resort Opel Day kapsamındaki ilk yarışı olan Martı Resort 5K Açık Su Yüzme Yarışı, Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 315 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Yarışın startını Martı Otels&Marinas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Narin ve AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel verdi.

Güneşli havada ve durgun denizde gerçekleştirilen yarışta sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Günün programında 5K yarışının ardından Servet Aquakids Yüzme Yarışı, Opel Mokka 1K yarışı ile kadınlar ve erkekler kategorilerinde bayrak yarışları gerçekleştirildi.

Martı Resort 5K Açık Su Yüzme Yarışı'nda genç kadınlarda Su İnal, genç erkeklerde Cankat Er, kadınlarda Doğa Yazar, erkeklerde ise Polat Şimşek birinci oldu.

Opel Mokka 1K yarışında da genç kadınlarda Su İnal, genç erkeklerde Cankat Er, kadınlarda Doğa Yazar ve erkeklerde Polat Şimşek ilk sırada yer aldı.

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris etabını başarıyla tamamladıklarını belirterek, organizasyonun ilçenin turizmine ve tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

Şampiyona, yarın Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenecek Setur Marinas 10K yarışıyla sona erecek.

Kaynak: AA
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