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24Erzincanspor Uşakspor'u 2-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24Erzincanspor, sahasında konuk ettiği Uşakspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Yusuf Onur Arıkan ve Bahadır Taşdelen'in attığı gollerle 24Erzincanspor galip geldi.