24 yaş altı muaythai sporcuları, takım halinde dünya şampiyonu oldu
+3 sitede yayında
Güncelleme:
24 yaş altı milli muaythai sporcuları, Dünya Şampiyonası'nda 7'si altın, 18 madalya kazanarak takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.
24 yaş altı milli muaythai sporcuları, Dünya Şampiyonası'nda 7'si altın, 18 madalya kazanarak takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.
Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Kosova'nın Deçan kasabasında düzenlenen organizasyon tamamlandı.
Şampiyonada 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türk sporcular, takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA