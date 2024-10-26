24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Heyecan Verici Gösterilerle Devam Ediyor
Fethiye'de düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, paraşüt pilotları ve akrobasi gösterileri ile dolu dördüncü gününde ziyaretçilere unutulmaz anlar sundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle sürüyor.
Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin dördüncü gününde paraşüt pilotlarının, base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
Babadağ'ın 1900, 1800 ve 1700 metrelik pistlerinden havalanan paraşütler gökyüzünde görsel şölen sundu.
Köpeği "Badem" ile uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu Yasin Oflaz, farklı şehirlerde köpeğiyle uçuşlar yaparak festivallere renk kattıklarını söyledi.