23 yaş altı raftingciler, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
23 Yaş Altı Rafting Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.
Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Pau kentindeki organizasyonda, bugün 23 yaş altı sprint kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Milli sporcular, yarışlar sonunda bronz madalya elde etti.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel