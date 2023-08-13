23 Elazığ FK, Murat Kayalı ile sözleşme imzaladı

23 Elazığ FK son olarak Nevşehir Belediyespor forması giyen ön libero Murat Kayalı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi 23 Elazığ FK, Elazığlı tecrübeli futbolcu Murat Kayalı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle Murat kendisini 1 yıllığına 23 Elazığ FK'lı yapan sözleşmeyi imzaladı.

1989 Elazığ doğumlu olan Murat, Diyarbakırspor'da profesyonel olduktan sona geldiği Elazığspor'da 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig kadrolarında yer aldı. Şanlıurfaspor, Gaziantep Bş. Belediyespor, Erokspor, Gümüşhanespor ve Kahramanmaraşspor formaları da giyen Murat, son olarak Nevşehir Belediyespor'da oynadı. Kariyeri boyunca 334 resmi maçı olan tecrübeli orta saha toplam 22 gole imza attı. - ELAZIĞ