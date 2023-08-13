Üye Girişi
Haberler

23 Elazığ FK, Murat Kayalı ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

23 Elazığ FK, Nevşehir Belediyespor forması giyen ön libero Murat Kayalı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Murat, kariyeri boyunca 334 resmi maçta 22 gol atmıştır.

23 Elazığ FK son olarak Nevşehir Belediyespor forması giyen ön libero Murat Kayalı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi 23 Elazığ FK, Elazığlı tecrübeli futbolcu Murat Kayalı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle Murat kendisini 1 yıllığına 23 Elazığ FK'lı yapan sözleşmeyi imzaladı.

1989 Elazığ doğumlu olan Murat, Diyarbakırspor'da profesyonel olduktan sona geldiği Elazığspor'da 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig kadrolarında yer aldı. Şanlıurfaspor, Gaziantep Bş. Belediyespor, Erokspor, Gümüşhanespor ve Kahramanmaraşspor formaları da giyen Murat, son olarak Nevşehir Belediyespor'da oynadı. Kariyeri boyunca 334 resmi maçı olan tecrübeli orta saha toplam 22 gole imza attı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Murat Kayalı Nevşehir Elazığ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title