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23 Elazığ FK, Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti

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TFF 3. Lig 4. Grup 19. hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta tek golü Murat Kayalı attı.

TFF 3. Lig 4. Grup 19. hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Sait Tuzcu, Berat Binbir, Hasan Genç

23 Elazığ FK: Ramazan Evren Üstündağ, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Metin Esmer, Güney Yılmaz, Doğukan Delimehmet (Fatih dk. 68), Arif Emre Eren (Batuhan dk. 84), Murat Kayalı, Emre Karadağ, Hakan Çıtak, Buğra Civek (Emirhan dk. 63), Serdar Yıldırım

Balıkesirspor: Hüseyin Altıntaş, Ali Sait, Hakan Akgül (Bilal dk. 66), Asım Hamzaçebi (Metehan dk. 87), Abdurrahman Ayhanoğlu, Cuma Ali Üzüm, Muhammet Haşim Çoban (Mehmet Aslan dk. 87), Erkan Süer (Arda İbrahim dk. 72), Göksu Mutlu (Kağan dk. 87), Batuhan Süer, Ertuğ Bayar

Goller: Murat Kayalı (dk. 78 Pen.) (23 Elazığ FK)

Sarı Kartlar: Hakan, Ramazan Evren, Güney (23 Elazığ FK), Cuma Ali (Balıkesirspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Murat Kayalı Elazığ Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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