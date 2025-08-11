21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Çekya'ya Yenildi

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Çekya'ya 3-2 mağlup oldu. Milli takım, gruptaki 2. mağlubiyetini alırken, son maçında İtalya ile karşılaşacak.

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Çekya'ya 3-2 yenildi.

Ay-yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 22-25, 24-26, 25-21, 25-22 ve 8-15'lik setlerle kaybetti.

Grupta 2. mağlubiyetini yaşayan milli takım, son maçını yarın İtalya ile yapacak.

Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk 4'e giren takımlar, adlarını son 16'ya yazdıracak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
