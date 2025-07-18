21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'na Katılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta başlayacak Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek. Takım, ev sahibi Arnavutluk'un yanı sıra Kosova ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiran'daki organizasyonda milliler, ev sahibi Arnavutluk'un yanı sıra Kosova ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda sıralamayı birinci sırada tamamlayacak takım şampiyon olacak.

Ay-yıldızlıların maç programı ve kadrosu şöyle:

20 Temmuz Pazar:

18.00 Türkiye-Bulgaristan

22 Temmuz Salı:

20.30 Arnavutluk-Türkiye

23 Temmuz Çarşamba:

18.00 Türkiye-Kosova

Kadro

Pasörler: Beril Çoban, Nisa Nur Yılmaz

Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta oyuncular: Bilge Paşa, Begüm Kaçmaz, Nisan Barut, Ezel Balık

Smaçörler: Liza Safranova, Bianka İlayda Mumcular, Eylül Durgun, Nehir Döngez

Liberolar: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Taraftarlar çıldıracak! Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok

Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.