Haberler

2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın bilet çekilişi başvuruları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de düzenlenecek 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için bilet çekilişi başvuruları başladı. Bilet fiyatları 26 dolardan başlıyor ve başvuru süreci 18 Mart'a kadar sürecek.

ABD'de düzenlenecek 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için bilet çekilişi başvuruları başladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için bilet satın almak isteyen sporseverler bugünden itibaren başvuru yapmaya başlayabilecek.

Fiyatları 26 dolardan başlayan biletlerin satın alma başvuru süreci 18 Mart'a kadar devam edecek. Çekilişte hak kazananlara email yoluyla bildirim yapılacak ve biletlerini satın almaları için süre verilecek.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın, Los Angeles ve Oklahoma City'deki 18 bölgede yer alan 49 salonda 36 spor dalı ve 51 disiplinle şimdiye kadarki en büyük olimpiyat oyunları olacağı belirtildi.

Olimpiyatların açılış töreni, 14 Temmuz 2028'de, kapanış töreni ise 30 Temmuz 2028'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır

Davutoğlu'ndan 'Suriye' çıkışı: Kürt kardeşlerimiz bizim...
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar