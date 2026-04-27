2027 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek

Güncelleme:
Türkiye Halter Federasyonu, 2027 Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Batum kentinde tamamlanan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın kapanış töreni, önemli bir devir teslim anına sahne oldu. Avrupa Halter Federasyonu (EWF) bayrağı, düzenlenen törenle Türkiye'ye teslim edilirken, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü bayrağı devralan isim oldu. Böylece Türkiye'nin 2027 Avrupa Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı resmiyet kazandı.

Şampiyonanın Kapanış töreninde konuşan Başkan Talat Ünlü, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonları konusundaki tecrübesine dikkat çekti. Başkan Ünlü, "2027 Avrupa Halter Şampiyonası'nı en iyi şekilde düzenlemek için tüm hazırlıklarımızı titizlikle yapacağız. Modern tesislerimiz, organizasyon gücümüz ve tecrübeli kadrolarımızla Avrupa'nın en başarılı şampiyonalarından birine imza atmayı hedefliyoruz. Bu organizasyonun ülkemize alınmasında büyük pay sahibi olan sayın Bakanımız Dr Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Genel müdürümüz Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin daha önce birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ünlü, bu organizasyonun da aynı başarı çizgisinin devamı olacağını vurguladı. Başkan Talat Ünlü, "Sporcularımızın en iyi şartlarda mücadele edeceği, izleyenlerin unutamayacağı bir şampiyona düzenlemek istiyoruz. Türkiye olarak buna hazırız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
