2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü

Fenerbahçe, 2026 yılında oynadığı ilk 3 maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler bu müsabakaların hepsinde kalesini gole kapattı.

  • Fenerbahçe, 2026 yılında oynadığı 3 resmi maçta da galip gelerek kalesinde gol yemedi.
  • Fenerbahçe, tüm kulvarlarda oynadığı son 7 maçın 6'sında rakiplerine gol izni vermedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, hafta sonu Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürürken, Türkiye Kupası'nda da ilk galibiyetini elde etti.

FENERBAHÇE 2026'DA OYNADIĞI MAÇLARDA GOL YEMEDİ

2026 yılında ilk resmi maçına Adana'da Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısında çıkan Fenerbahçe, maçı da 2-0 kazandı. Sarı-lacivertliler 10 Ocak'ta ise finalde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2 golle yendi. Tedesco'nun öğrencileri bugün ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0'lık skorla geçti. Fenerbahçe, bu süreçte 3 maçta 3 galibiyet alırken kalesini de gole kapattı. Kanarya'nın 2 maçında kaleyi Ederson korurken, bugün Mert Günok forma giydi.

SON 7 MAÇIN 6'SINDA KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Öte yandan savunmasında güven veren Fenerbahçe'nin tüm kulvarlarda oynadığı son 7 maçın 6'sında rakiplerine gol izni vermedi.

