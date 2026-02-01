Haberler

2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Konya'da başladı

Güncelleme:
Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Konya Olimpik Veledromu'nda eleme yarışlarıyla başladı. Şampiyona, toplam 30 ülkeden 315 elit sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Konya'da başladı.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonun sabah seansında kadınlar ve erkeklerde eleme yarışları yapıldı.

Şampiyona, akşam yapılacak açılış seremonisinin ardından final yarışlarıyla devam edecek. Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

Toplam 30 ülkeden 315 elit sporcunun katıldığı şampiyona, 5 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Spor
