2026 Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na doğru

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Avrupa Bisiklet Birliği iş birliğinde düzenlenecek 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı Konya'da yapıldı. 1-5 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona 30 ülkeden 315 sporcu katılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde düzenlenecek 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı, organizasyona ev sahipliği yapacak Konya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, programın düzenlendiği Konya Olimpik Veledromu'nun geçen yıl gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kendini kanıtladığını söyledi.

Kısa sürede pistin önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Okur, "Bu, Avrupa Bisiklet Birliğinin hem ülkemize hem de federasyonumuza olan güvenini gösteriyor. Şu ana kadar 30 ülkeden 315 sporcunun akreditasyonu yapıldı. Ön hazırlık ve antrenman döneminden sonra 1 Şubat'ta şampiyona başlayacak." diye konuştu.

Okur, şampiyonanın ülke ve Konya adına hayırlı olmasını dileyerek katılım gösteren sporculara teşekkür etti.

Konya Olimpik Veledromu'nda 1-5 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyonda kadın ve erkek sporcular, takım takip, takım sprint, eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium kategorilerinde yarışacak.

Şampiyonanın biletleri "mobilet" üzerinden satışa sunulurken 25 yaş altı öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarıyla yarışları ücretsiz izleyebilecek.

Ayrıca organizasyonu takip eden bisikletseverler, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek çekilişle bisiklet kazanma şansı elde edecek.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
