Okçulukta 2026 Salon Kış Kupası, Samsun'da düzenlenecek

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2026 yılı faaliyet programında yer alan Salon Kış Kupası'nın Samsun'da 12-16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Şampiyona, büyükler ve 21 yaş altındaki sporcuların katılımıyla klasik yay, makaralı yay ve barebow kategorilerinde düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, 12-16 Ocak tarihlerinde İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak.

Şampiyona, Dünya Okçuluk Federasyonu ile Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı doğrultusunda, büyükler ve 21 yaş altında klasik yay, makaralı yay ve barebow (yalın yay) kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
