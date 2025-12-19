Okçulukta 2026 Salon Kış Kupası, Samsun'da düzenlenecek

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Salon Kış Kupası, Samsun'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, 12-16 Ocak tarihlerinde İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak.

Şampiyona, Dünya Okçuluk Federasyonu ile Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı doğrultusunda, büyükler ve 21 yaş altında klasik yay, makaralı yay ve barebow (yalın yay) kategorilerinde gerçekleştirilecek.