Haberler

Gölbaşı'nda Kurumlar Arası Bilardo Şampiyonası tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen 2026 Kurumlar Arası Pool Bilardo Şampiyonası'nın finali gerçekleştirildi. Ramazan Kutlu birinci olurken, ödüller Gölbaşı Kaymakamı ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 2026 Kurumlar Arası Pool Bilardo Şampiyonası tamamlandı.

Gölbaşı Kaymakamlığı himayelerinde, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnönü Ortaokulu işbirliğinde düzenlenen şampiyonanın finali gerçekleştirildi.

Programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek dereceye giremeyen sporcuların gelecek organizasyonlarda daha başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığını söyledi.

Bilardonun keyifli ve dinlendirici bir spor olduğunu belirten Rüstemoğlu, uygun salon ve zaman bulmanın her zaman kolay olmadığını ancak sporun büyük keyif verdiğini ifade etti.

Şampiyonada birinciliği Ramazan Kutlu, ikinciliği Kadir Günol, üçüncülüğü Serdar Karadağ elde ederken, dördüncü sırada İsmail Koyuncu yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Rüstemoğlu, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özden Cengiz Şimşek ile Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesini öldüren caninin duruşmada ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi

Ailesini öldüren caninin ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi
Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu

Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu
Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor

Geri sayım başladı! Artık onu da Süper Lig'de izlememize ramak kaldı

Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Okul bahçesinde acı veda! Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu

Okul bahçesinde acı veda! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Genç futbolcunun bacağı kırıldı! O anlar kamerada

Bir futbolcunun daha kariyeri bitti! O anlar kamerada
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı