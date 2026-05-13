Gölbaşı'nda Kurumlar Arası Bilardo Şampiyonası tamamlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 2026 Kurumlar Arası Pool Bilardo Şampiyonası tamamlandı.

Gölbaşı Kaymakamlığı himayelerinde, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnönü Ortaokulu işbirliğinde düzenlenen şampiyonanın finali gerçekleştirildi.

Programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek dereceye giremeyen sporcuların gelecek organizasyonlarda daha başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığını söyledi.

Bilardonun keyifli ve dinlendirici bir spor olduğunu belirten Rüstemoğlu, uygun salon ve zaman bulmanın her zaman kolay olmadığını ancak sporun büyük keyif verdiğini ifade etti.

Şampiyonada birinciliği Ramazan Kutlu, ikinciliği Kadir Günol, üçüncülüğü Serdar Karadağ elde ederken, dördüncü sırada İsmail Koyuncu yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Rüstemoğlu, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özden Cengiz Şimşek ile Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan tarafından takdim edildi.