2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Japon sporcu Kokomo Murase, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda snowboard kadınlar big air kategorisinde altın madalya kazanarak ikinci olimpiyat madalyasını elde etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard kadınlar big air kategorisinde Japon Kokomo Murase, altın madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde snowboard kadınlar big air müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Kokomo Murase, üç hakkı sonunda 179 puana ulaşarak altın madalya elde etti. Japon sporcu, Pekin 2022'deki üçüncülüğünün ardından ikinci olimpiyat madalyasına ulaştı.

Yeni Zelandalı Zoi Sadowski Synnott, 172,25 puanla gümüş, Güney Koreli Yu Seung-eun ise 171 puanla bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
