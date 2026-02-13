Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni erkekler bin metre kategorisinde Hollandalı sporcu Jens van 't Wout altın madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen müsabakalarda, van 't Wout birinci olarak dikkat çekti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kısa kulvar sürat pateni erkekler bin metre kategorisinde Hollandalı Jens van 't Wout, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde kısa kulvar sürat pateni erkekler bin metre müsabakaları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Jens van 't Wout, finaldeki bir dakika 24.537 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Çinli Long Sun'un 1.24.565'lik zamanıyla gümüş madalya aldığı kategoride Güney Koreli Rim Jong-un ise 1.24.611 ile bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler adeta bayram etti
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi

Trump resmen geri adım attı! Bölgedeki operasyonlar sona erdi
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Samsunspor'a sıcak bakmayan Sterling, Fenerbahçe'nin eski yıldızının öğrencisi oldu

Samsunspor'a gelmedi, Fener'in eski yıldızının yanına gitti
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı