Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 8 disiplinde toplam 12 madalya sahibini bulacak. Biatlon, bobsled ve buz hokeyi gibi branşlarda heyecan dolu yarışlar düzenlenecek.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 8 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'daki oyunların 15. gününde biatlon, bobsled, kayaklı koşu, curling, serbest stil kayak, buz hokeyi, dağ kayağı ve sürat pateni branşlarında 12 madalya müsabakası yapılacak.

Biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış, kadınlar ikili bobsled, kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik, curling erkekler final ve kadınlar üçüncülük maçları, serbest stil kayak karışık takım aerials, erkekler kayak kros, kadınlar halfpipe, buz hokeyi erkekler üçüncülük karşılaşması, dağ kayağı karışık bayrak, sürat pateni erkekler ve kadınlar toplu çıkış kategorilerinde madalyalar dağıtılacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.00 Kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

13.45 Serbest stil kayak karışık takım aerials (Livigno Kar Park)

15.15 Serbest stil kayak erkekler kayak kros (Livigno Kar Park)

15.30 Dağ kayağı karışık bayrak (Stelvio Kayak Merkezi)

16.05 Curling kadınlar üçüncülük maçı (Cortina Curling Olimpiyat Stadı)

16.15 Biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış (Anterselva Biatlon Arena)

18.40 Sürat pateni erkekler toplu çıkış (Milano Sürat Pateni Stadı)

19.15 Sürat pateni kadınlar toplu çıkış (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.05 Curling erkekler final maçı (Cortina Curling Olimpiyat Stadı)

22.28 Serbest stil kayak kadınlar halfpipe (Livigno Kar Park)

22.40 Buz hokeyi erkekler üçüncülük maçı (Milano Santagiulia Arena)

23.05 Kadınlar ikili bobsled (Cortina Kayak Merkezi)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu

İlk türbanlı vali, bakan yardımcısı oldu
Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek

Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu

İlk türbanlı vali, bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! Biri hariç hepsi kabul etti
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı