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2026 Kış Olimpiyat Oyunları Elemeleri İstanbul'da yapılacak

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Elemeleri aday kadro hazırlık kampı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kampta 27 sporcu yer alacak.