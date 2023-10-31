2026 Kış Olimpiyat Oyunları Elemeleri İstanbul'da yapılacak
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Elemeleri aday kadro hazırlık kampı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kampta 27 sporcu yer alacak.
Buz hokeyinde 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Elemeleri aday kadro hazırlık kampı İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın kampı 6-12 Kasım tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılacak.
Kampta yer alacak 27 sporcunun ismi şöyle:
Furkan Duran, Tolga Bozacı, Eray Berat Önal, Oğulcan Heja Kızılkaya, Fatih Faner, Yusuf Kenan Kars, Kemal Can Aydin, Emrah Savaş, Haktan Kabay, Furkan Şentürk, Ogün Kadir Uzunali, Yakup Ceye, Murat Can Kızılkaya, Ferhat Bakal, Gökalp Solak, Ömer Faruk Kars, Çağan Ege Odabaş, İsmet Eren Gökçen, Mehmet Ayberk Karadağ, Mehmet Ali Turan, Sait Bingöl, Oğuz Karakoç, Osman Emin Meydancı, Taha Ergene, Ahmet Hars, Muhammet Hamza Karaman, Kerem Altun.