2026 EuroLeague dörtlü finalinin düzenleneceği ülke belli oldu

Güncelleme:
Basketbolda 2026 EuroLeague dörtlü finalinin ikinci kez Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da düzenleneceği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "2026 Basketbol EuroLeague dörtlü finali, Yunanistan'ın Atina şehrinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Basketbolda Avrupa'nın en geniş kampamlı organizasyonu olan 2026 EuroLeague dörtlü finalinin adresi resmen belli oldu.

DÖRTLÜ FİNAL YUNANİSTAN'DA

2026 EuroLeague dörtlü finalinin ikinci kez Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da düzenleneceği duyuruldu. Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "2026 Basketbol Avrupa Ligi dörtlü finali, Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenecek. Böylece bu prestijli turnuva, basketbolun en köklü konumlarından birine geri dönmüş olacak." ifadeleri kullanıldı.

FİNAL MAÇI 24 MAYIS'TA

Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçları 22 Mayıs'ta, final mücadelesi ise 24 Mayıs'ta yapılacak.

