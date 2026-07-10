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2026 Dünya Triatlon Şampiyonası Serisi Hamburg Yarışları yarın başlayacak

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Almanya'da düzenlenecek 2026 Dünya Triatlon Şampiyonası Serisi Hamburg Yarışları yarın başlıyor. Organizasyonda Türkiye'yi Kübra Dere (PTS4) ve Uğurcan Özer (PTS5) temsil edecek.

Almanya'da düzenlenecek 2026 Dünya Triatlon Şampiyonası Serisi Hamburg Yarışları, yarın start alacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz'da sona erecek organizasyonda Türkiye'yi 2 sporcu temsil edecek.

Milli sporcu Kübra Dere, şampiyonada PTS4 kategorisinde, Uğurcan Özer ise PTS5 kategorisinde mücadele edecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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