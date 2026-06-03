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ABD'de 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacak

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ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası nedeniyle yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kuracağını açıkladı. Dr. Mehmet Öz, gerekli tüm sağlık tedbirlerinin alındığını belirtti.

Yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ABD'de yoğun yolcu trafiği beklenen bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacak.

ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında halk sağlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öz, 11 Haziran'da başlayacak turnuva nedeniyle yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağını belirterek, virüsle mücadele konusunda "iyi yapılandırılmış bir oyun planına" sahip olduklarını söyledi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün hastalıkla mücadele konusunda yoğun çalışma yürüttüğünü kaydeden Öz, uluslararası turnuva süresince herhangi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Öz, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Jay Bhattacharya'nın alanında son derece başarılı bir isim olduğunu belirterek, Ebola salgınına ilişkin süreci etkin şekilde yönettiğini ifade etti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Son dönemde Kenya merkezli olarak yeniden ortaya çıkan Ebola virüsünün yayılmasına ilişkin tartışmalar bazı ülkelerin ilave tedbirler almasına neden oluyor.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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