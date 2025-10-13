2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Heyecan Devam Ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bugün 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı. Gruptaki takımların mücadelesi sürerken, alınan sonuçlar dikkat çekti.
11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde ekim ayındaki müsabakaların heyecanı sürüyor. Bugün 4 farklı grupta 8 maç oynandı.
Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A grubu
Slovakya - Lüksemburg: 2-0
Kuzey İrlanda - Almanya: 0-1
B grubu
Slovenya - İsviçre: 0-0
İsveç - Kosova: 0-1
D grubu
Ukrayna - Azerbaycan: 2-1
İzlanda - Fransa: 2-2
J grubu
Galler - Belçika: 2-4
Kuzey Makedonya - Kazakistan: 1-1 - İSTANBUL