2026 Dünya Güreş Şampiyonası için ev sahibi ülke Kazakistan olarak değişti
Dünya Güreş Birliği, 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ev sahibini Bahreyn'den Kazakistan'ın başkenti Astana'ya değiştirdi. Şampiyona, 24 Ekim-1 Kasım'da Barys Arena'da yapılacak.
Dünya Güreş Birliği (UWW), 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkenin Kazakistan olarak değiştirildiğini duyurdu.
UWW'nin açıklamasına göre şampiyona, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde başkent Astana'daki Barys Arena'da gerçekleştirilecek.
Böylelikle Astana, 7 yıl sonra yeniden Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Organizasyonun daha önce Bahreyn'in Manama kentinde düzenleneceği açıklanmıştı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel