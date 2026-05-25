Haberler

Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Gaziantep'te tamamlandı

Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Gaziantep'te tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağı Gaziantep'te yapıldı. 16 pilotun katıldığı yarışta Çağlar Küçükdumlu birinci oldu. Şampiyona, 20-21 Haziran'da İstanbul Park'ta devam edecek.

2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı, Gaziantep'te tamamlandı.

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi içinde yer alan Gazi Pisti'nde şampiyonanın ikinci ayağı sona erdi.

Motor sporlarına ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, profesyonel drift pilotları modifiyeli araçlarıyla yüksek performanslı sürüş gösterileri sundu.

Yarışmaya, 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak üzere toplam 16 profesyonel pilot katıldı.

Yarışlarda Çağlar Küçükdumlu birinci olurken, Doğuş Can Dursun ikinci, Berfu Tutumlu da üçüncü oldu.

TOSFED Drift Kupası klasmanında ise Durali Bostan birinci, Serdar Nartak ise ikinci olarak podyuma çıktı.

2026 Türkiye Drift Şampiyonası, 20-21 Haziran tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek üçüncü ayak ile devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Gümüşhane'de 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Daha 19 yaşındaydı! Genç kızın kahreden ölümü
KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray yönetiminde istifa
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu

Daha gitmeden Real Madrid'i karıştırdı bile
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!