Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Gaziantep'te tamamlandı

2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı, Gaziantep'te tamamlandı.

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi içinde yer alan Gazi Pisti'nde şampiyonanın ikinci ayağı sona erdi.

Motor sporlarına ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, profesyonel drift pilotları modifiyeli araçlarıyla yüksek performanslı sürüş gösterileri sundu.

Yarışmaya, 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak üzere toplam 16 profesyonel pilot katıldı.

Yarışlarda Çağlar Küçükdumlu birinci olurken, Doğuş Can Dursun ikinci, Berfu Tutumlu da üçüncü oldu.

TOSFED Drift Kupası klasmanında ise Durali Bostan birinci, Serdar Nartak ise ikinci olarak podyuma çıktı.

2026 Türkiye Drift Şampiyonası, 20-21 Haziran tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek üçüncü ayak ile devam edecek.