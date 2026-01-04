Haberler

2026 Dakar Rallisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Dakar Rallisi'nin birinci etabında otomobil kategorisinde Belçikalı Guillaume de Mevius, motosiklet sınıfında ise İspanyol Edgar Canet birinciliği elde etti. Yarış, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentinde gerçekleştirildi.

2026 Dakar Rallisi'nin birinci etabını, otomobil kategorisinde Belçikalı Guillaume de Mevius, motosiklet sınıfında İspanyol Edgar Canet kazandı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin birinci etabı, Yanbu kentindeki 305 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 7 dakika 49 saniyelik derecesiyle X-Raid takımından de Mevius elde etti.

Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), Belçikalı pilotun 40 saniye arkasında ikinci, Çek Martin Prokop (Orlen Jipocar) da liderin bir dakika 27 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Motosiklette kazanan Canet

Motosiklet kategorisinde ön etabın galibi Red Bull KTM takımından Edgar Canet, 3 saat 16 dakika 11 saniyede bitirdiği ilk etapta da birinciliğe ulaştı.

İspanyol pilotu, bir dakika 2 saniye sonra bitiş çizgisine giden Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM) ve bir dakika 32 saniye geriden gelen ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) takip etti.

Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, yarın Yanbu ile Al-Ula kentleri arasındaki 400 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Üst üste 7. kez Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi

Ankara semalarında gizemli bir cisim görüldü
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

53 saniyede kabusu yaşadı