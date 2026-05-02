2026 CEV Şampiyonlar Ligi'nde V. Bank finalde
V. Bank, İstanbul'da düzenlenen 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finaller yarı final maçında İtalya'nın Imoco Conegliano takımını 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
V. Bank'ın rakibi, Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene Scandicci karşılaşmasının galibi olacak. Final maçı ise yarın saat 20.00'de oynanacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Kenneth Aro (Finlandiya)
V. Bank: Derya, Ogbogu, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Ayça (L) (Aylin, Dangubic, Cazaute, Sıla)
Imoco Conegliano : Gabi, Fahr, Haak, Zhu, Lubian, Wolosz, de Gennaro (L) (Scognamillo, Adigwe, Daalderop)
Setler: 22-25, 18-25, 29-27, 25-23, 15-11
Süre: 144 dakika - İSTANBUL