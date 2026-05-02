Haberler

2026 CEV Şampiyonlar Ligi'nde V. Bank finalde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

V. Bank, İstanbul'da düzenlenen 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finaller yarı final maçında İtalya'nın Imoco Conegliano takımını 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

V. Bank'ın rakibi, Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene Scandicci karşılaşmasının galibi olacak. Final maçı ise yarın saat 20.00'de oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Kenneth Aro (Finlandiya)

V. Bank: Derya, Ogbogu, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Ayça (L) (Aylin, Dangubic, Cazaute, Sıla)

Imoco Conegliano : Gabi, Fahr, Haak, Zhu, Lubian, Wolosz, de Gennaro (L) (Scognamillo, Adigwe, Daalderop)

Setler: 22-25, 18-25, 29-27, 25-23, 15-11

Süre: 144 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

