Haberler

2026 Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu, iki gün sürecek Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu'nda Çanakkale'de bulunan tarihi anıta yolculuğun başladığını söyledi.

Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden startı verilen yarışla ilgili TBF İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu ile para bisikletçi Dilara Başaran, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde bisiklet antrenörlüğü de yapan Ensar Efendioğlu, "Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Büyükçekmece Belediyesi'nin bünyesinde 12'ncisini düzenlediğimiz bisiklet etkinliğimizde bir araya geldik. 5'i paralimpik 50 sporcuyla parkur bizleri bekliyor. Birinci gün Keşan'a kadar 190 kilometre pedal çevireceğiz. İkinci günü de Keşan'dan Çanakkale Köprüsü'nü geçerek Çanakkale merkezde o tarihi anıta ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda yer aldığı için çok heyecanlı olduğunu aktaran 28 yaşındaki Dilara Başaran, "Türkiye'deki ilk kadın bisiklet sporcusuyum. Yaklaşık 1-1,5 yıllık lisanslı bisikletçiyim. Etkinlikte bizlere yer verdikleri ve bizleri teşvik ettikleri için çok mutluyum. İnşallah devamı da gelir. Bu sporu bilmeden, görmeden önce tekerlekli sandalyedeyken bir şeyleri başarabileceğimi asla düşünmüyordum. Ne zaman ki bu bisikletin üstüne oturdum ve sürmeye başladım, o zaman mümkün olmayacak her şeyin gerçekten mümkün olabileceğine inandım. Bütün engelli arkadaşların da bisiklete başlamasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Dilara, bisikletiyle ilgili soruya ise " Özel yapım bisikletim İtalya'dan geldi. Türkiye'de henüz bu bisikletin üretimi yok ama mutlaka ilerleyen süreçlerde bisikletin üretileceğine inanıyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
