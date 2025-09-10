Haberler

2026 Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Finali Atina'da Düzenlenecek

2026 Basketbol Avrupa Ligi dörtlü finalinin Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da yapılacağı açıklandı. Yarı final maçları 22 Mayıs'ta, final ise 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçları 22 Mayıs'ta, final mücadelesi ise 24 Mayıs'ta yapılacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
